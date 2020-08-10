Журналист Максим Солопов пропал после протестов в Минске

Специальный корреспондент интернет-издания «Медуза» был избит силовиками в Минске и не выходит на связь более 12 часов, говорится в сообщении редакции.

«Нет связи в течение 12 часов. Он перестал отвечать на звонки вскоре после часа ночи 10 августа», — рассказывает издание.

Последний раз журналист выходил на связь в районе театра имени Горького на улице Володарского в центре Минска. Он сообщал, что милиция заблокировала протестующих и применила против них слезоточивый газ, многие оказались в автозаках.

В настоящее время посольство России в Белоруссии не располагает данными о местонахождении и состоянии Солопова, добавили в редакции.

В случае подтверждения информации об избиении журналиста, «Медуза» намерена «добиваться справедливого наказания для всех, кто в этом участвовал».

Журналист Максим Солопов ранее работал в изданиях «Газета.Ru», «Коммерсантъ» и других.