В Минске задержали 120 человек во время выборов президента

В Минске и регионах Белоруссии в период с 8 по 9 августа местные правозащитники задержали 120 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центр «Весна».

Отмечается, что среди задержанных наблюдатели на участках, активисты, члены штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской, журналисты телеканала «Дождь».

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По первым данным экзитполов, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набирает 79,7%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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