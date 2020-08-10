В центре Минска высадили около 20 грузовиков силовиков

В центр Минска, где проходят массовые акции протестов на фоне выборов президента, направили отряды силовиков. Об этом сообщает РИА «Новости».

На Сторожовскую улицу привезли около 20 грузовиков с отрядами внутренних войск.

Высадившиеся силовики направились к проспекту Машерова, где происходит противостояние протестующих и сотрудников правоохранительных органов.

Милиция предпринимает усилия для оттеснения вышедших на улицы города граждан с пересечения Сторожовской и Машерова. Применяются светошумовые гранаты.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По первым данным exit poll, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набирает 79,7%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.

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