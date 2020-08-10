ЦИК назвал предварительные итоги выборов в Белоруссии

ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги голосования на президентских выборах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава ЦИК Лидия Ермошина отметила, что по результатам подсчета голосов лидирующие позиции продолжает занимать действующий президент страны Александр Лукашенко.

Она добавила, что на втором месте с большим отрывом идет кандидат Светлана Тихановская.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По первым данным exit poll, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набирает 79,7%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.

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