В Ливане заявили, что военные не стреляли по демонстрантам в Бейруте

Командование ВС Ливана сообщило, что армия не использовала оружие против митингующих в Бейруте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление командования ВС.

В ведомстве отметили, что армия не стреляла из огнестрельного оружия по гражданским лицам в центре ливанской столицы.

Митинги, которые затем переросли в беспорядки, начались в центре Бейрута 4 августа. Протестующие недовольны тем, как действуют власти после взрыва в порту.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Армия Ливана вытеснила протестующих из зданий двух министерств в Бейруте

— Силовики установили контроль над центром Бейрута

— Свыше 700 человек пострадали в ходе акций протеста в Бейруте