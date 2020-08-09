Несколько сотен человек собрались у посольства Белоруссии в Москве
Несколько сотен человек собрались в центре Москвы у посольства Белоруссии, передает РИА «Новости».
Ранее представитель посольства республики заявил, что не все желающие успели проголосовать 9 августа на выборах президента Белоруссии на участке в Москве.
Многие из собравшихся у посольства скандируют «Лукашенко, уходи!»
Сотрудники правоохранительных органов перекрыли несколько ближайших улиц. В частности, остановлено движение от Китай-города по Маросейке в сторону Чистопрудного бульвара. Пешеходам пройти по улице не позволяют, транспорт едет, но с затруднениями.
Аналогичная ситуация сложилась в Варшаве, где не успели проголосовать около тысячи человек. Избирательный участок закрылся, однако граждане Белоруссии, стоявшие в очереди, не расходятся, скандируя «Позор!»
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