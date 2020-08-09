Российские спасатели завершили работы на месте взрыва в Бейруте

Российские спасатели завершили поисковые работы на месте взрыва в порту Бейрута, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб.

«Поисково-спасательные работы в Бейруте завершены, аварийно-спасательные работы продолжаются», — сказали в оперштабе.

Отмечается, что российские спасатели прибыли в Ливан 5 августа. Они работали в три смены, чтобы помочь разобрать завалы после мощного взрыва в порту.

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