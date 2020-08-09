Таксист ограбил пассажира в Москве, распылив перцовый баллончик
В Москве таксист ограбил пассажира, применив перцовый баллончик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
Инцидент произошел 8 августа около 02.00 мск в районе 12-го км МКАД.
«Неизвестный водитель неустановленной машины такси в ходе конфликта с пассажирами в салоне автомобиля из баллончика распылил неустановленную жидкость в сторону пассажиров, в результате чего последние покинули машину», — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что таксист скрылся, в салоне автомобиля остался рюкзак одного из пассажиров с паспортом на его имя, кошельком, ключами, банковскими картами и двумя сотовыми телефонами.
Общий материальный ущерб составил около 100 тысяч рублей.
По факту случившегося проводится проверка.
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