Таксист ограбил пассажира в Москве, распылив перцовый баллончик

В Москве таксист ограбил пассажира, применив перцовый баллончик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел 8 августа около 02.00 мск в районе 12-го км МКАД.

«Неизвестный водитель неустановленной машины такси в ходе конфликта с пассажирами в салоне автомобиля из баллончика распылил неустановленную жидкость в сторону пассажиров, в результате чего последние покинули машину», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что таксист скрылся, в салоне автомобиля остался рюкзак одного из пассажиров с паспортом на его имя, кошельком, ключами, банковскими картами и двумя сотовыми телефонами.

Общий материальный ущерб составил около 100 тысяч рублей.

По факту случившегося проводится проверка.

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