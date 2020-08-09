Миллион москвичей живут в предаварийном жилье
Миллион москвичей живут в предаварийном жилье, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала »Россия 1».
«Реновация, конечно, важна, потому что миллион людей сегодня живет в условиях предаварийного жилья», — сказал Собянин.
Мэр подчеркнул, что обновление жилья крайне важно, «иначе мы получим абсолютно некомфортную среду». По его словам, при строительстве новых кварталов нужно не забывать про социальные объекты и зеленые зоны.
Столичная программа реновации предполагает переселение более миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные властями.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Реновация по-московски: застройщики погрязли в убытках
— Собянин рассказал, изменится ли график переселения по реновации в Москве
— Впервые за 40 лет несколько исторических зданий в Москве передвинут