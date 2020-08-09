Миллион москвичей живут в предаварийном жилье, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала »Россия 1».

«Реновация, конечно, важна, потому что миллион людей сегодня живет в условиях предаварийного жилья», — сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что обновление жилья крайне важно, «иначе мы получим абсолютно некомфортную среду». По его словам, при строительстве новых кварталов нужно не забывать про социальные объекты и зеленые зоны.

Столичная программа реновации предполагает переселение более миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные властями.

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