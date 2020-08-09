Россияне стали активнее брать микрозаимы на свадьбу и технику
В июле россияне стали активно оформлять ссуды на свадьбы, отдых и бытовую технику. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на исследование «Юником 24».
«В период режима самоизоляции в качестве причины оформления ссуд по факту осталось всего три пункта - покрытие неотложных ссуд, лечение и ремонт. На них в общей сложности приходилось 90% от всех заявок», — говорится в сообщении.
Однако в июле ситуация изменилась, доля займов на отдых выросла до 3% с нуля, а на семейные события - до 4% с нуля. При этом в 70% случаях заемщики, называя причину оформления займа «семейные события», направляли деньги на свадьбу.
До 15% процентов выросла доля заимов на покупку бытовой техники, отмечается в сообщении.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Коллеги страдают»: как россияне терпят харассмент на работе
— В России упали продажи средств для похудения