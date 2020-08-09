Россияне стали активнее брать микрозаимы на свадьбу и технику

В июле россияне стали активно оформлять ссуды на свадьбы, отдых и бытовую технику. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на исследование «Юником 24».

«В период режима самоизоляции в качестве причины оформления ссуд по факту осталось всего три пункта - покрытие неотложных ссуд, лечение и ремонт. На них в общей сложности приходилось 90% от всех заявок», — говорится в сообщении.

Однако в июле ситуация изменилась, доля займов на отдых выросла до 3% с нуля, а на семейные события - до 4% с нуля. При этом в 70% случаях заемщики, называя причину оформления займа «семейные события», направляли деньги на свадьбу.

До 15% процентов выросла доля заимов на покупку бытовой техники, отмечается в сообщении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Коллеги страдают»: как россияне терпят харассмент на работе

— В России упали продажи средств для похудения

— ЦБ сообщил о росте ипотечной задолженности у граждан РФ