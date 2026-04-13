Кремль не поздравит Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии

Песков: Москва не будет поздравлять Мадьяра с победой на парламентских выборах

Одержавший победу на выборах в Венгрии лидер оппозиции Петер Мадьяр не получит поздравление из Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает журналист Александр Юнашев в Telegram-канале.

«Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия — недружественная страна, она поддерживает санкции против нас», — заявил представитель Кремля.

На уточнение журналиста, значит ли это, что Москва поддерживала отношения исключительно с экс-премьером Виктором Орбаном, Песков ответил: «Мы с ним вели диалог».

До этого Мадьяр пообещал теснее сотрудничать с Брюсселем и сделать страну надежным союзником для ЕС и НАТО. Политик пока не высказал свою позицию по поводу 20-го пакета санкций ЕС, принятие которого блокировал его конкурент Виктор Орбан, и выделения средств Украине в счет доходов от замороженных российских активов.

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия открыта к диалогу с новым правительством Венгрии, которое будет сформировано по итогам состоявшихся накануне выборов. По словам Пескова, в Кремле с уважением относятся к выбору, который венгерские избиратели сделали на вчерашнем голосовании, и рассчитывают на продолжение двусторонних контактов с новым руководством страны.

Ранее эксперт назвал последствия поражения Орбана на выборах в Венгрии.