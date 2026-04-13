В Ярославле на видео сняли разгуливавшую по городу голую женщину

В Ярославле голая женщина бегала по городу и зашла в зал кинотеатра

Жительницу Ярославля отправили в медучреждение после прогулки по городу. Об этом сообщает «Про город 76».

Женщину заметили в Дзержинском районе. На кадрах с места заметно, как неизвестная бегает по парку и другим местам без одежды. Ее засняли в нескольких локациях, но никто не останавливал.

«Очевидцы предполагают, что причиной такого поведения могли стать проблемы со здоровьем или сильный стресс», – сообщается в публикации.

Как рассказали местные жители, женщина преодолела немалое расстояние и пришла в торговый центр, где зашла в кинотеатр и села в зале. Очевидцы вызвали Росгвардию, которая остановила женщину.

В результате голую местную жительницу передали скорой помощи. Им предстоит выяснить причины такого поведения.

