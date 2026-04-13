Азербайджанскую блогершу задержали за торговлю людьми

В Азербайджане задержана блогерша Эльнар Гулиева, известная в соцсетях под ником Enoor. Ей предъявлено обвинение по статье 144 Уголовного кодекса — «Торговля людьми», сообщает oxu.az.

Гулиева была задержана в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с торговлей людьми Министерства внутренних дел Азербайджана.

По решению суда в отношении блогерши избрана мера пресечения в виде ареста. Следственные действия продолжаются.

Другие подробности дела (обстоятельства, возможные соучастники, количество пострадавших) на данный момент не раскрываются.

Блогерша Enoor активно ведет аккаунт в TikTok. У девушки более 20 тысяч подписчиков. В основном она снимает короткие видеоролики, на которых демонстрирует свои образы и показывает свою жизнь. Последнее видео в ее блоге было опубликовано 4 апреля — Гулиева продемонстрировала огромный букет цветов. Видео она подписала «Love»/

