В мире за сутки выявлено более 284 тысяч заразившихся COVID-19

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 19,18 млн, передает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За последние сутки было выявлено более 284 тысяч заболевших.

Количество жертв за сутки выросло более чем на 6 тысяч, достигнув 716 075.

Первое место по числу инфицированных занимает регион Северной и Южной Америки — 10 290 444, число умерших там достигло 380 894. В Европейском регионе зарегистрированы 3 545 395 заразившихся и 216 097 умерших. Третью позицию занимает регион Юго-Восточной Азии с 2 496 001 заболевшим и 51 608 летальными исходами.

Больше всего инфицированных выявлено в США — 4 836 930. Далее следуют Бразилия (2 912 212), Индия (2 088 611), Россия (882 347), ЮАР (545 476), Мексика (462 690), Перу (455 409), Чили (368 825), Колумбия (357 710) и Иран (322 567).

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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