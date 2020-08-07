Госдеп проводил СМС-рассылку в России в поисках хакеров

Госдеп подтвердил данные о проводимой СМС-рассылке по России с целью поиска хакеров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как уточнили в ведомстве, рассылка проводилась и в другие страны в рамках программы по определению вмешивающихся в выборы США хакеров.

Программа получила название Rewards for Justice (RFJ) (Награда за правосудие).

В госдепе добавили, что для реализации данной программы используются не только СМС-сообщения, но и социальные сети.

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