Главу штаба конкурента Лукашенко на выборах арестовали

Задержанного под Минском Николая Лысенкова, возглавляющего предвыборный штаб кандидата в президенты Белоруссии Сергея Черечня, арестовали на 10 суток. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на обращение Черечня.

По его словам, cуд Столбцовского района признал Лысенкова виновным в нарушении порядка проведения массовых мероприятий.

«Судебное решение — 10 суток ареста. Вы прекрасно понимаете, в какой стране мы живем и какие методы нынешняя власть использует против альтернативных кандидатов», — отметил Черечень.

Ранее сообщалось, что сотрудники милиции задержали в белорусском городе Столбцы под Минском Николая Лысенкова. Милиция забрала его с избирательного участка Столбцовского избирательного округа, где тот был наблюдателем.

Президентские выборы в Белоруссии должны состояться 9 августа. Один из главных соперников Александра Лукашенко в выборах на пост главы государства Виктор Бабарико был задержан по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Другой кандидат в президенты — Цепкало — в конце июля покинул Белоруссию. По словам его супруги, из достоверных источников Цепкало получил информацию о готовящемся задержании и возможном лишении родительских прав. Еще одного кандидата — оппозиционера Сергея Тихановского — задержали в мае, а в июне против него возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании проведению выборов.

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