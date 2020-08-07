СК начал проверку после задержания россиян в Белоруссии

Следственный комитет (СК) России начал процессуальную проверку после задержания россиян в Белоруссии, сообщается на сайте ведомства.

Следователи проведут сбор и тщательный анализ необходимых данных, после чего СК даст правовую оценку произошедшего, указано в сообщении.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин и Лукашенко договорились найти виновных в ситуации с задержанием россиян

— Захарова напомнила, что вина задержанных в Минске россиян не доказана

— Лукашенко: Минск, Киев и Москва должны вместе решать судьбу задержанных россиян