В Колумбии перехватили самолет с двумя тоннами кокаина

Военно-воздушные силы Колумбии при помощи военных Гватемалы перехватили самолет, на котором находились две тонны кокаина, пишет РЕН.

«ВВС Колумбии обнаружили и перехватили самолет, который совершал незаконный полет над Карибским морем, не позволив ему войти в колумбийское воздушное пространство», — сообщили в колумбийских военных силах.

Отмечается, что борт посадили на севере Гватемалы. Стоимость конфискованного наркотика составляет около $27 млн.

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