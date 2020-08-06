Россиянам разрешили посещать Черногорию без ограничений
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Российским туристам разрешили въезд в Черногорию с 7 августа без каких-либо ограничений и дополнительных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу черногорского кабинета министров.
«Опубликован список стран, чьи резиденты могут с завтрашнего дня, 7 августа, свободно въезжать в Черногорию без дополнительных условий», — говорится в заявлении пресс-службы.
Отмечается, что помимо России в список были включены Азербайджан, Белоруссия, Канада, Украина и Зимбабве.
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