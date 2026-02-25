В Минэкономразвития оценили влияние налоговых изменений на инфляцию в России

Влияние налоговых изменений, в том числе повышение НДС, на инфляцию в России оказалось существенно ниже, чем предполагалось. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, передает РИА Новости.

«У нас годовая инфляция уже ниже 6%, на 16 февраля — 5,85%. В общем и целом тот скачок, который был в начале года, прошли. Очевидно, что влияние изменений в налогах, того же НДС, существенно меньше, чем предполагалось», — сказал глава ведомства.

Решетников добавил, что подобные показатели стали отражением существующих в экономике денежно-кредитных условий.

13 февраля данные Росстата показали, что в январе 2026 года инфляция в России достигла 1,62%. Показатель оказался выше результатов декабря 2025 года, когда она составляла 0,32%.

Фактический рост потребительских цен в январе оказался заметно ниже, чем прогнозировали аналитики. Экономисты ожидали инфляцию на уровне 1,96%, а недельная динамика и вовсе указывала на 2,05%.

Ранее в ЦБ назвали сроки завершения роста цен в России.