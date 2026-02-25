Размер шрифта
Губернатор рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Смоленскую область

Анохин: пострадавших при атаке под Смоленском доставили в областную больницу
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Троих из десяти пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины на предприятие под Смоленском доставили в областную больницу — они в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Василий Анохин.

«Семь человек госпитализированы в Сафоновскую и Дорогобужскую ЦРБ, три человека с тяжелыми травмами доставлены в Смоленскую областную клиническую больницу. Из Смоленска в Дорогобуж выехала бригада клинических психологов, специализирующихся на кризисных ситуациях, для работы с родственниками», — написал он.

На месте происшествия продолжают работать спасатели, дежурят бригады скорой медицинской помощи. В настоящее время пожар ликвидирован, проводится проливка небольших очагов тления, добавил губернатор.

Как сообщил Telegram-канал Mash, в Смоленской области было атаковано предприятие по добыче удобрений в Дорогобужском районе. Эту информацию подтвердил губернатор региона Василий Анохин, который уточнил, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по ПАО «Дорогобуж». На фоне произошедшего школы в Смоленской области были временно переведены на дистанционный режим работы, занятия в детских садах отменили.

Ранее в Брянской области женщина получила тяжелые ранения в результате атаки БПЛА.

 
