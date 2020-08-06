Аптека в Москве продавала препарат «от COVID-19» с мертвыми рептилиями

Росздравнадзор обнаружил в Москве производство и продажу нелегальных лекарств, которые якобы помогают от коронавируса, передает ТАСС.

Производство сотрудники ведомства нашли на Мосфильмовской улице. Здесь же расположена «частная гомеопатическая» аптека, в которой продавали лекарства.

В ходе проведения контрольной закупки Росздравнадзор установил факт нарушений лицензионных требований к фармацевтической деятельности.

«Обнаружены лекарственные препараты, изготовленные из фармацевтических субстанций неустановленного происхождения, а также сосуд с неизвестной жидкостью и мертвыми рептилиями», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники аптеки заявили, что лекарства избавляют от вероятности заражения коронавирусом, а субстанцию с рептилиями они советовали давать детям для избавления от любых заболеваний.

Возбуждено дело об административном правонарушении, препараты арестованы.

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