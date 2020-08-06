МЧС России приступает к спасательной операции в Бейруте

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Сотрудники МЧС России начинают спасательную операции после мощного взрыва в Бейруте, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) Сергея Воронцова.

По имеющимся данным, под завалами находятся люди, к их поискам будут привлечены кинологи и беспилотники, рассказал Воронцов. Кроме того, к утру 6 августа российские спасатели развернут в Бейруте мобильный госпиталь с несколькими операционными.

Направленная в Ливан группировка спасателей имеет опыт разбора завалов, принимала участие в ликвидации последствий землетрясений по всему миру, добавил Воронцов.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

Жертвами взрыва стали более 130 человек, пострадали более 4 тыс. жителей города.

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