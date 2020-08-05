Мосгорсуд оставил Калви под домашним арестом

Мосгорсуд по ходатайству следствия оставил под домашним арестом основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok, американского предпринимателя Майкла Калви, который обвиняется в растрате средств банка «Восточный».. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что срок содержания под домашним арестом в отношении бизнесмена продлен до 13 ноября.

Домашний арест также продлен для партнера Baring Vostok по индустрии финансового сектора, французского гражданина Филиппа Дельпалю, партнера фонда Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина, экс-гендиректора «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максима Владимирова и бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева.

Защита всех обвиняемых, в свою очередь, ходатайствовала об избрании им меру пресечения в качестве запрета определенных действий или залога.

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