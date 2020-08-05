В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тысячи человек

В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек, сообщает университет Джонса Хопкинса.

Страна находится на первом месте в мире по распространению вируса: заболели 4,7 млн, выздоровели 2,4 млн, погибли 156 тыс. человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 18 млн, умерли больше 700 тыс. человек.

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