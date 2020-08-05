В МВД Ливана пока не знают основную причину взрыва в Бейруте

Глава МВД Ливана Мухаммед Фахми уведомил, что основную причину взрыва в порту Бейрута выяснить пока не удалось. Об этом сообщает ливанский телеканал MTV.

Он отметил, что необходимо дождаться итогов расследования.

«Первоначальная информация указывает на наличие огромного количества взрывчатых веществ большой мощности, однако основная причина взрыва до сих пор не установлена», — сказал Фахми.

Вечером во вторник, 4 августа, в ливанском порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В МВД страны заявили, что он произошел на складе с аммиачной селитрой. По словам премьер-министра Ливана Хассана Дияба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушены части построек. Городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.

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