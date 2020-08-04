Суд оштрафовал петербургских выпускников за списывание и мобильный телефон на ЕГЭ

В Санкт-Петербурге суд вынес решение в отношении выпускников, которые во время сдачи ЕГЭ пользовались шпаргалками и мобильным телефоном. Об этом сообщает РИА «Новости».

Всего судебные штрафы получили два школьника.

В пресс-службе судов города уточнили, что один из выпускников признал свою вину.

Школьники получили штрафы в размере трех тысяч рублей.

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