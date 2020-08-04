Несколько домов были уничтожены взрывом в порту Бейрута

В результате мощного взрыва в порту Бейрута оказались уничтожены несколько домов, под их завалами могут находиться люди, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова одного из сотрудников Красного Креста.

«Много раненых, из-за стекла в первую очередь. Ближе к порту несколько домов разрушено, там, по нашим данным, могут быть люди под завалами», — сказал собеседник агентства.

Ранее глава ливанского минздрава заявил, что причиной взрыва стало возгорание на борту судна, перевозившего пиротехнику.

Взрыв произошел днем 4 августа в порту Бейрута. Точные данные о погибших и пострадавших в настоящее время не приводятся.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ливанском порту произошел мощный взрыв

— Сотни людей получили ранения в результате взрыва в Бейруте

— Названа причина мощного взрыва в порту Бейрута