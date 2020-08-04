В Подмосковье ужесточили контроль за соблюдением «масочного режима» в транспорте

В Московской области ужесточили контроль за соблюдением «масочного режима» в транспорте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минтранса.

Отмечается, что отныне массовые рейды проходят в утренние и вечерние часы в общественном транспорте, на железнодорожных станциях, пересадочных узлах и вокзалах.

Так, по результатам проверки во вторник, 4 августа, было выявлено 350 пассажиров без масок, им вынесли предупреждения.

По КоАП Московской области, за отсутствие масок или респираторов предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.

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