Лукашенко заявил о еще одном направленном в Белоруссию отряде боевиков

В Белоруссию был переброшен еще один отряд боевиков, заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе обращения к народу. Об этом сообщает «БелТА».

Сегодня, 4 августа, была получена информация о еще одном отряде, рассказал глава государства. По имеющимся данным, отряд переброшен на юг страны.

Подробности на данный момент не приводятся.

Ранее под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

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