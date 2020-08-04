В Москве врачи вылечили от коронавируса еще 1456 человек
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Врачи в Москве вылечили от коронавирусной инфекции еще 1456 пациентов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление заммэра столицы Анастасию Ракову.
В общей сложности от инфекции вылечились в городе 183 640 человек.
Ракова также напомнила, что все вылечившиеся горожане могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами и помогать тем, кто в настоящий момент лечится от COVID-19 на дому.
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