Захвативший банк в Киеве оказался больным

Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook уведомил, что Сухроб Каримов, который угрожал устроить взрыв в одном из отделений банка Киева, был болен.

По словам Геращенко, мужчине еще в десять лет диагностировали «олигофрению». При этом Каримов скрыл это заболевание, сообщил замглавы украинского силового ведомства.

«В Украине он вёл до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался», — написал Геращенко.

3 августа мужчина зашел в помещение банка внутри бизнес-центра «Леонардо» в Киеве, он утверждал, что в его рюкзаке находится взрывное устройство.

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