В отношении угрожавшего совершить взрыв в Киеве возбудили дело по статье «теракт»

Правоохранители возбудили дело по статье «террористический акт» в отношении мужчины, который взял заложницу в бизнес-центре в Киеве и угрожал взорвать бомбу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя руководителя по вопросам реформирования Службы безопасности Сергея Пуня.

Уголовное дело возбуждено по статье 258 Уголовного кодекса Украины «террористический акт». Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

В настоящее время в бизнес-центре проводятся следственные действия, взрывотехники ищут взрывчатку.

Ранее СБУ Украины задержало мужчину, угрожавшего взорвать бомбу в отделении банка в Киеве. В понедельник, 3 августа злоумышленник зашел в помещение банка внутри бизнес-центра «Леонардо» в Киеве и заявил, что в его рюкзаке находится взрывное устройство.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Появилось фото угрожающего взорвать бомбу в киевском банке вместе с заложницей

— Захвативший банк в Киеве задержан

— Угрожающий взорвать бомбу в Киеве требовал 40 тыс. гривен