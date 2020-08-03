Задержанные в Минске россияне намеревались транзитом попасть в Латинскую Америку

Задержанные в Белоруссии граждане России заявили, что намеревались транзитом попасть в одну из стран Латинской Америки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на консула РФ в Минске Кирилла Плетнева.

«Каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд», — уточнил дипломат.

Так, 25 июля все россияне должны были вылететь из аэропорта Минска в Стамбул, далее — в третью страну. Конечным пунктом являлось одно из латиноамериканских государств.

В конце июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

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