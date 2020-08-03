В Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет
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Губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для пожилых старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 10 августа, передает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб региона.
Помимо этого, в области продолжает действовать режим повышенной готовности и ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
В регионе пока запрещена работа фуд-кортов, детских комнат и развлекательных организаций в ТЦ. Кроме того, в общественных местах жители области должны соблюдать масочный режим.
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