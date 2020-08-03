Международное авиасообщение возобновляется в аэропорту Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону аэропорт Платов готовится возобновить авиасообщение в понедельник, 3 августа. Об этом сообщает ТАСС.

Первым рейсом станет Ростов-на-Дону — Стамбул.

Агентство уточняет, что рейсы в Стамбул будут проводиться пять раз в неделю.

Ранее Россия объявила, что с 1 августа возобновится авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией.

Российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта из-за пандемии коронавируса.

С 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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