В Абхазии опасаются вспышки коронавируса, завезенного из РФ

Медики и члены оперативного штаба Абхазии по защите населения от коронавирусной инфекции опасаются всплеска инфекции из-за беспрепятственного перехода границы с РФ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минздрава Абхазии.

«У нас среди местного населения еще до открытия границы произошла вспышка, и Гудаутская больница начинает заполняться, ежедневно мы выявляем порядка 8-10 пациентов, и уже на этом этапе понимаем, что справиться с таким потоком больных будет крайне сложно, а прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто «захлебнемся» и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому-либо еще», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее штаб по защите от коронавируса обсуждал поэтапное открытие границы, предусматривая при этом для пересечения справки или «COVID-паспорта».

1 августа Россия сняла ограничение на пересечение границ с Абхазией, которое было введено из-за пандемии коронавируса. Более 7,5 тысячи человек пересекли русско-абхазскую границу в первый день после ее открытия.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Абхазию сразу после открытия границы въехало несколько тысяч человек

— Границу России с Абхазией пересекли более 7,5 тыс. человек в первый день ее открытия

— В Минздраве рассказали, кому стоит отказаться от путешествий из-за COVID-19