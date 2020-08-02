Стало известно, почему десантники подрались с росгвардейцами в Москве

Источник «Интерфакса» назвал причину, по которой праздновавшие День ВДВ десантники подрались с сотрудниками Росгвардии в столичном Парке Горького.

По его словам, инцидент произошел после того, как правоохранители попросили бывших десантников «вести себя скромнее и не размахивать флагом ВДВ, мешая окружающим».

«Четыре человека задержаны в результате драки бывших десантников с сотрудниками ОМОН в парке Горького. Один правоохранитель получил легкие травмы, ему оказана помощь на месте», — добавил собеседник агентства.

По данным другого источника, также в драке пострадал сотрудник Росгвардии, стоящий в оцеплении.

Ранее сообщалось, что десантники, празднующие день ВДВ в столичном Парке Горького, подрались с сотрудниками Росгвардии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Как отмечают День ВДВ во время пандемии коронавируса

— Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем ВДВ

— В Москве десантники подрались с росгвардейцами