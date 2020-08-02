В Москве коронавирус выявили еще у 664 человек

В Москве зафиксировали еще 664 случая коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Всего в столице коронавирус выявили у 242 713 человек, выздоровели 181 342, умерли 4 485.

Доля выздоровевших с начала пандемии в Москве составляет 75%.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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