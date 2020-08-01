Туристы из России пока не смогут въехать в Швейцарию
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Туристы из России пока не смогут поехать в Швейцарию, въезд будет разрешен лишь для обладателей вида на жительство, сообщает ТАСС со ссылкой на швейцарское посольство в Москве.
Кроме того, все приезжающие в Швейцарию россияне должны будут провести десять дней на карантине, заявили в дипмиссии. Это объясняется тем, что Россия входит в группу стран с высоким риском по коронавирусной инфекции, пояснили в посольстве.
Ранее сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией с 15 августа. Рейс будет совершаться раз в неделю по маршруту Москва – Женева – Москва.
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