Более 30 членов экипажа норвежского круизного лайнера заразились коронавирусом

Норвежские медики выявили коронавирус у 33 членов экипажа норвежского круизного лайнера Roald Amundsen, который прибыл в порт Тромсё с архипелага Свальбард, говорится в пресс-релизе компании-оператора судна Hurtigruten.

«Из 158 членов команды у 33 человек диагностирован COVID-19, у 120 — результаты анализов отрицательные. Пять человек должны будут сдать анализы вновь», — заявили в компании.

Отмечается, что во время плавания на борту судна находились 535 пассажиров и членов экипажа. Днем ранее четверых из них госпитализировали в больницу с тяжелыми симптомами COVID-19.

После происшествия корабль был изолирован, однако 177 пассажиров успели покинуть судно до прибытия экстренных служб. Сейчас их разыскивают местные власти.

В настоящее время в Норвегии зафиксированы 9 249 случаев заражения коронавирусом, скончались 255 человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 17 млн, умерли больше 670 тыс. человек.

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