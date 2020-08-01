Российских граждан, которые заболеют COVID-19 в Абхазии, будут лечить в РФ

Всех россиян, заразившихся коронавирусом в Абхазии, будут отправлять на лечение в Россию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова главы минздрава республики Тамаз Цахнакия.

«Мы готовы оказать неотложную помощь российским гражданам, как это всегда делалось и по другим показаниям и в соответствии с нашим соглашением с Россией. После оказания первой помощи пациент подлежит лечению на территории России», — заявил Цахнакия.

С 1 августа РФ и Абхазия сняли взаимные ограничения на пересечение границ.

По последним данным, в республике число заражений коронавирусом составляет 84, погибли три человека.

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