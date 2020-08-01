Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Россия снимает ограничения на пересечение границы с Абхазией, введенные из-за ситуации с коронавирусом», — рассказали в пресс-службе.

Решение об открытии границы с Абхазией приняли 31 июля по итогам заседания оперштаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

24 июня Мишустин сообщил, что Россия частично открывает свои границы с 1 августа. Международные рейсы будут осуществляться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Голикова, в свою очередь, уточнила, что полеты возможны с 1 августа в Лондон, Анкару, Стамбул и Танзанию. С 10 августа будут добавлены полеты в Анталью, Бодрум и Даламан. Позже в оперштабе сообщили о возобновлении сообщения межу Россией и Швейцарией с 15 августа.

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