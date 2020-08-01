Число случаев COVID на Украине достигло 71 056

За минувшие сутки на Украине выявлено 1 172 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аппарат Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.

В общей сложности на Украине зафиксировано 71 056 случаев COVID-19.

Жертвами инфекции стали 1709 человек. При этом вылечились от болезни 39 308 пациентов, в том числе 556 за прошедшие сутки.

Больше всего случаев коронавируса за минувшие сутки выявлено в Львовской (145), Ивано-Франковской (123) областях и Киеве (101).

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