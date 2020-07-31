Иностранных студентов допустят в вузы РФ только после прохождения карантина

Иностранные студенты будут допущены к занятиям в российских вузах только после прохождения 14-дневного карантина, сообщает ТАСС со ссылкой на обновленные рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса в вузах.

«Студенты — иностранные граждане допускаются к учебному процессу после 14-дневной (со дня въезда в Российскую Федерацию) изоляции с проведением на 10-12-й день обследования на СОVID-19 методом ПЦР», — говорится в рекомендациях.

Кроме того, ведомство обязало всех студентов в российских вузах носить медицинские маски.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 17 млн, за все время от коронавируса умерли более 670 тыс. человек.

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