В Судане смыло более 600 домов при разрушении плотины

Более 600 домов в Судане в провинции Голубой Нил уничтожено крупным наводнением из-за разрушения плотины Бут, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление исполнительного директора района Тадамун в регионе Насибы Кулюль.

«Более 600 домов уничтожены в районах города Бут после внезапного разрушения плотины, использовавшейся для хранения пяти миллионов кубометров воды», — заявила чиновница.

По ее словам, власти страны ожидают огромный поток беженцев из этого района, где расположен крупный рынок и девять школ.

По информации агентства, в настоящее время в Судане продолжается сезон дождей. Мощные ливни, вызвавшие разлив Нила, на севере страны также привели к разрушению десятков домов.