В Святой Софии впервые почти за 90 лет был совершен намаз в честь Курбан-байрама

В соборе Святой Софии впервые за 86 лет мусульмане совершили утренний намаз в честь праздника жертвоприношения Курбан-байрам (а арабской традиции Ид-аль-Адха). Об этом сообщил телеканал Sabah.

Отмечается, что в бывшем христианском храме собрались тысячи последователей ислама.

Намаз провел глава Управления по делам религий Турции Али Эрбаш.

В молитве также участвовали спикер парламента страны Мустафа Шентоп, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, губернатор провинции Стамбул Али Ерликая и мэр района Фатих провинции Стамбул Мехмет Эргюн Туран.

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