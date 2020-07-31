Первая смерть от коронавируса зафиксирована во Вьетнаме
close
Первый летальный исход вследствие заражения коронавирусом выявлен во Вьетнаме. Об этом сообщает агентство Reuters.
По его данным, умер мужчина в возрасте 70 лет. В какой части страны проживал заразившийся, не уточняется.
Ранее стало известно о вспышке COVID-19 во вьетнамском городе Дананге. В правительстве Вьетнама заявили, что данная вспышка вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране. До этого случаи заражения внутри Вьетнама не выявлялись более трех месяцев.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса
— Вьетнам закрывает внутреннее сообщение с Данангом из-за вспышки COVID-19
— Посольство призвало россиян не ездить в центральные районы Вьетнама