В России провели свыше 28 млн тестов на коронавирус

В России проведено свыше 28 млн тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За прошедшие сутки сделано 303 тыс. исследований.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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