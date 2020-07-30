ВОЗ сможет предоставить вакцину от коронавируса для каждого пятого украинца
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что после появления вакцины от коронавируса ВОЗ сможет предоставить ее по специальной программе для 20% населения страны, сообщает «Интерфакс».
«Благодаря этому сотрудничеству Украина получит вакцину в объемах, который покроет 20% населения (траншами), по доступной цене или бесплатно, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет для иммунизации других групп высокого риска», — сказал Ляшко.
По его словам, на текущий момент в мире 139 вакцин находятся на этапе доклинических исследований, 25 уже исследуются клинически, из которых шесть уже приблизились к этапу внедрения.
Население Украины к началу 2020 года составляло чуть более 41,9 млн человек.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 17 млн, умерли больше 668 тыс. человек.
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